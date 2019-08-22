خاص الفن- جاد شويري بين سيرين عبد النور وسميرة سعيد وهذا عنوان ألبومه

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان ​جاد شويري​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يستعد حاليا لعدة مشاريع فنية وسيحيي حفلا في الساحل الشمالي قريبا بعد ان احيا حفل زفاف بالايام القليلة الماضية، ويضيف: "تعاون جديد مع سيرين عبد النور ومع الفنان يعقوب شاهين ، وايضا مع سميرة سعيد، واحضر لالبومي الجديد والبوم لولا جفان الجديد سيصدران خلال هذا العام الحالي في فترة قبل رأس السنة".

واكد جاد للفن ان الاغنية الخاصة التي سيصدرها بالفترة القريبة هي بعنوان "مش اي كلام" وستحمل عنوان الالبوم ويصورها حاليا على طريقة الفيديو كليب.