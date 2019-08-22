ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان جاد شويري في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انه يستعد حاليا لعدة مشاريع فنية وسيحيي حفلا في الساحل الشمالي قريبا بعد ان احيا حفل زفاف بالايام القليلة الماضية، ويضيف: "تعاون جديد مع سيرين عبد النور ومع الفنان يعقوب شاهين ، وايضا مع سميرة سعيد، واحضر لالبومي الجديد والبوم لولا جفان الجديد سيصدران خلال هذا العام الحالي في فترة قبل رأس السنة".
واكد جاد للفن ان الاغنية الخاصة التي سيصدرها بالفترة القريبة هي بعنوان "مش اي كلام" وستحمل عنوان الالبوم ويصورها حاليا على طريقة الفيديو كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جاد شويري بين سيرين عبد النور وسميرة سعيد وهذا عنوان ألبومه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.