خاص الفن- روبي لن تكون بطلة الجزء الجديد من "رمضان كريم"خاص الفن- جاد شويري بين سيرين عبد النور...

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الخلافات التي شهدها تصوير الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" بين الفنانة روبي والمخرج ​سامح عبد العزيز​ جعلته يقرر ان لا تكون روبي مشاركة في الجزء الجديد الذي يتم التحضير له في الوقت الحالي على ان يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

وبالفعل قرر المنتج منتج العمل ان يقدم جزءاً جديداً من المسلسل الذي حقق نجاحا وقت عرضه في رمضان 2017 .

وكانت روبي قد اعلنت انفصالها وسامح عبد العزيز وقت تصوير العمل بسبب خلافات بينهما حيث تم الزواج قبله بفترة وانجبت ابنتها طيبة.

المسلسل شارك في بطولته إلى جانب روبي كل من سيد رجب وسلوى عثمان وريهام عبد الغفور وميدو عادل .

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