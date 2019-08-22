كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، صورة لابنها خالد ، متحدثة عن الشبه بينه وبين البقلاوة الاردنية. وقالت الدكتورة خلود في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “ماشاءالله توائمي بدوا يكبرون وملامحهم بينت اكثر و بدا يطلعلهم شعر و اخيراً ، تتوقعون خالد شنو لون عيونه؟”. واضافت :” ماشاء الله خالد بني هاني البقلاوة الاردنية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تشبه طفلها بـ “البقلاوة الاردنية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.