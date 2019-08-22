شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل The Politician يوم 27 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الكوميديا والموسيقى The Politicianعن أول تريلر ، الذى من المقرر بدء عرضه يوم 27 سبتمبر القادم، ويتكون من المسلسل من 8 حلقات.

ويدور مسلسل The Politician حول طالب في مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذى يقرر أن يقدم للترشح للرئاسة الذى كان يحلم القيام به منذ سن السابعة، لكن أولاً سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسي أكثر غدرا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية.

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The Politician

المسلسل من إنتاج وإخراج ريان ميرفي، ومن بطولة بن بلات، بوب بلابان، بنيامين باريت، لوسي بوينتون، ديفيد كورنسويت، زوي ديوتش، لورا دريفوس، ثيو جيرمين، راهن جونز، جيسيكا لانج، ديلان مكديرموت.