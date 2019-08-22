شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تريلر لـ فيلم الرعب It Chapter Two قبل طرحه 6 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Warner Bros. Pictures عن آخر تريلر لـ فيلم الرعب والمغامرة It Chapter Two ، الذى من المقرر له أن يطرح في 6 سبتمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم It Chapter Two من بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوي، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاي ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى.
ويدور الجزء الجديد من الفيلم بعد سبعة وعشرين عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، كبر أعضاء نادي Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.
الفيلم من إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جاري دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.
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