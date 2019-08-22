شاهد.. انطوانيت نجيب تتحدث عن شماتة تعرضت لها بعد شائعة وفاتها

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 08:48 صباحاً - تحدثت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عن الأزمة الصحية التي مرت بها، كاشفة أن أكثر ما أثر في نفسها هو “شماتة” سيدة لم تذكر اسمها بنبأ وفاتها بسبب وجود خلاف بسيط معها.

وقالت انطوانيت نجيب في حديث لموقع “فوشسيا”، ردا على سؤال عن وضعها الصحي: “انا ما زلت عايشة لأن موتوني لما كنت بالمستشفى”.

وتابعت “احداهن اخذت ثأرها مني وقت عرفت اني توفيت تصوري لوين انا وبالمستشفى قالوا اني توفيت ” واضافت “بس انا كثير سعيدة انه الله ما حب ياخدني وصلني للموت ورجعني منشان شوفكن”.