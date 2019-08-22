خاص- روان عليان: محظوظة مع “لايف ستايلز ستوديوز” وتفاجأت بـ “انا عندي حبيب”

بعد أقل من أسبوع على اطلاق شركة الانتاج “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب للنجمة الشابة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان

تخطى العمل، الذي وقعه المخرج فادي حداد، حاجز الـ 600 ألف مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

ورداً على سؤال حول نجاح الأغنية صوتاً وصورة ضمن فترة زمنية قصيرة جداً، أكدت روان عليان في مقابلة ضمن برنامج “صباحك ومطرحك” مع أحمد يونس، أن هناك الكثير من العوامل ساهمت بنجاح الأغنية منها أولاً التوفيق من الله ثم أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كانت مراهنة على الأغنية، بالاضافة الى التسويق الذي كان رائعاً وطريقة الاعلان عن الاغنية كان ممتاز جداً. كما أنها غابت عن الأضواء بعد مشاركتها في “اراب آيدول” فمحبوها كانوا بانتظار ماذا ستقدم من عمل جديد.

روان لفتت الى أن ردود افعال ايجابية جداً تلقتها من قبل الصحافة بعد طرح الأغنية خاصة أنها شبابية ومليئة بالايجابية، فدخلت الى قلوب الناس بسرعة وذلك بعيداً عن مواضيع الدراما.

أشارت روان ايضاً الى أنها من عشاق الزمن الجميل وحالياً من عشاق شيرين عبد الوهاب بالاضافة الى الفنانة الراحلة ذكرى التي كان صوتها رائعاً جداً ولن تتكرر.

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ورداً على سؤال حول كيف أثرت فيها نشأتها في فلسطين خاصة في ظل الحروب التي يعيشها أهل بلدها، أكدت “عليان” الى أنها عاشت حروباً وحصاراً ولكن كل هذه المعاناة زادتها قوة واصراراً لتعيش الحياة وتستمر وتنشر الايجابية. وشددت الى أن “غزة” مليئة بالمواهب من محمد عساف وهي روان عليان وغيرهما الكثير ولكن كل موهبة تحتاج الى فرصة.

روان وصفت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بالجيش الذي يهتم بها ويحيطها وأكدت أن الشركة قدمت لها عملاً متكاملاً بـ “انا عندي حبيب”. ولفتت الى انها تفاجأت بجمال الكليب، ووصفت المخرج فادي حداد بالرائع والمتميز ولن تنسى دوره في إنجاح العمل والكل ساهم في اظهار الصورة الجميلة.

كما عبّرت “روان” عن سعادتها الكبيرة بوجودها في شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. وأكدت الى أنها محظوظة بنيلها هذه الفرصة بأن تكون ضمن هذه الشركة المتميزة والناجحة وقالت “صبرت ونلت”.

وتمنت روان في نهاية المقابلة أن يكون العمل المقبل مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أيضاً.