منة فضالي تتغزل في نيكولا معوض وتنشر مجموعة صور تجمعهما معًا عبر "إنستغرام"

كشفت الفنانة منة فضالي عن فيلم جديد سيجمعها مع الفنان اللبناني نيكولا معوض، ولم تكشف الفنانة عن تفاصيل الفيلم .

ونشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور تجمعها مع الفنان نيكولا معوض وكشفت عن تحضيرهما لفيلم جديد معا وتغزلت الفنانة في صديقها حيث كتبت منة فضالي تعليقا على الصورة: "كم أنت أنيق حقًا، أنا سعيدة جدًا برؤيتك حبيبي، والآن سنعمل معًا في فيلم جديد، سنقدم شيئًا مختلفًا إن شاء الله"، ولم تكشف الفنانة منة فضالى عن أي تفاصيل أخرى عن الفيلم الجديد.

منة فضالى خلال الفترة الماضية قامت بتصوير أكثر من عمل سينمائي حيث قطعت شوطًا كبيرًا من تصوير مشاهد فيلم "زنزانة 7" وكذلك فيلم "براءة ريا وسكينة" و فيلم "الموقف" ولا يزال جاري تصوير تلك الأعمال، وكذلك تشارك فضالى في فيلم "ماكو" الذي لم يتم الكشف بعد عن موعد عرضه، بينما يشارك الفنان نيكولا معوض في الفيلم الأجنبي "His Only Son"، ومسلسل "بلا دليل" الذي لا يزال يجرى تصويرهما.

هجوم أحد المتابعين على منة فضالى بسبب الإنجليزية

وهاجم أحد المتابعين الفنانة منة فضالى بسبب كتابتها عبر حسابها باللغة الإنجليزية وعدم الكتابة بالعربية حيث أبدى المتابع تعجبه من عدم استخدام بعض النجوم للغة العربية في الكتابة عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي في ظل أن جمهور النجوم عربي وليس أجنبي وتساءل هل اللغة العربية باتت موضة قديمة، الفنانة منة فضالى ردت بهدوء على هذا الهجوم وأوضحت: "لا عادي بتكتب كده وكده مش شرط و بعدين مفيش أحلي من لغتنا احنا الدم الخفيف".

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