تسريب صورة لـ"شيرين عبدالوهاب" برفقة زوجها في حمام السباحة

بعد فترةٍ من الغياب عن الساحة الفنيّة والاعتذار عن أحياء عدد كبير من الحفلات الصيفيّة، عادت التساؤلات حول ما إذا كانت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب حامل.

أمّا السبب فيعود إلى تسريب صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب في حمام السباحة، ولم يظهر منهما إلا رأسهما.

وفي حين لم يظهر بطن شيرين لمعرفة ما إذا ستصحّ التوقّعات حول حملها أم لا، رجّح بعض روّاد منصّات التواصل الاجتماعي أن تكون هذه الصورة المُسربة لطمأنة جمهور النجمة المصرية على صحّتها.

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