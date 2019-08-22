فلة الجزائرية توجه نصيحة لـ"إليسا" بعد إعلان اعتزالها

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلان قرار اعتزالها الغناء نهائيا، على أن يكون ألبومها المقبل هو آخر ما ستقدمه على الساحة الغنائية، مبررة ذلك بعدم قدرتها على العمل في مجال أشبه بالمافيا.

الفنانة فلة الجزائرية نشرت صورة جمعتها بإليسا، ووجهت نصيحة لها بأن تنتج أغانيها بنفسها، حيث قالت: “يا حبيبتي يا إليسا نصيحة أخت لا تدخلي في الخداع والوعود الكاذبة انتي يا حبيبة الكل مش بحاجة إلى فترينتهم ربنا يزيدك من نعيمه انتجي لنفسك و الف من يتمنى يذيع اغانيكي الجميلة”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “انتي مش بحاجة إلى #دائرة التلاعب والمكيدات.. يضحكون في وجهك لأنهم عارفين انه وراكي جيوش.. و ما تتركي كليباتك و تعبك لأنهم راح يدفنون مثل ما دفنو أعمالي.. ابعدي عن الشر وغنيله من بعيد.. لا تعتزلي فشرة عينهم”.

وكانت إليسا قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر لأنه سيكون الأخير في مسيرتي الغنائية”.

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وأضافت: “أنني أعلن ذلك بقلب متعب لكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن”.

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