كارول سماحة تشيد بمشاركتها مع محمد عبده في أوبريت "عرب 501م"

شاركت الفنانة كارول سماحة في تقديم أوبريت “عرب 501 م” إلى جانب كل من الفنان السعودي محمد عبده والنجم العراقي كاظم الساهر على مسرح أضخم المهرجانات الفنية “سوق عكاظ” في المملكة العربية السعودية.
وأعربت كارول عن إعجابها الكبير بالعمل حيث علقت عبر حسابها على “تويتر”: “قصيدة إزرع ضوءك من أجمل ما لحن الرائع جان ماري رياشي”.
يذكر أنها الإطلالة الأولى للفنانة كارول سماحة في المملكة العربية السعودية.
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