شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتعاون مع الشاعر تامر حسين والموزع شريف مكاوى في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب تامر حسنى من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع شريف مكاوى، ومن المقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد.

ويعمل حاليًا تامر حسنى على اختيارأغاني الألبوم حاليًا، ليتم طرحه في الفترة المقبلة، حسبما أكد شريف مكاوى لـ"الخليج 365".

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يذكر أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" فى موسم إجازة منتصف العام الدرسى المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.