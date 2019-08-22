شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية هيثم شاكر «لحقتيني» تقترب من نص مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "لحقتينى" للنجم هيثم شاكر بعد أيام قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب" من نصف مليون مشاهدة، لتستمر فى حصد النجاحات، وهي الأغنية التي كتبها نادر عبد الله، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

من ناحية أخرى تصدر ألبوم الفنان هيثم شاكر "معرفة قديمة" قائمة أى تيونز لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.

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ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي.