15 عرضًا مسرحيًا.. أبرز عروض اليوم السادس للمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هانى صابر:

يشهد اليوم الخميس عرض 15 مسرحية، ضمن فعاليات اليوم السادس من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح، الذي يقام حاليًا.

تقد المسرحيات على عدد من المسارح، ففي تمام السادسة مساءً تقام ٧ عروض هي "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، بمركز الإبداع.

بينما تعرض مسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية" للمخرج محمد فؤاد، بقاعة سيد درويش.

وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني على مسرح ميامي.

أما مسرحية "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، بقاعة زكي طليمات.

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وفي تمام الثامنة يقام العرض المسرحي "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، بمركز الهناجر للفنون، وتعرض مسرحية "كعب عالي" للمخرج محمد الطايع على مسرح البالون في نفس التوقيت.

وفي الثامنة والنصف تقام ٤ عروض مسرحية هي "عروسة النيل" للمخرجة زينب حافظ، على مسرح العالم الصغير، ومسرحية "بهية" للمخرج كريم بدير، على مسرح الجمهورية.

أما العرض المسرحي "المسيح يصلب في فلسطين" للمخرج إميل شوقي، فيعرض على مسرح متروبول، كما تعرض مسرحية "سفروتة شيكا بيكا" للمخرج ممدوح صالح على مسرح الحديقة الدولية.

وفي العاشرة مساء، تعرض مسرحية "جريمة في المعادي" لأشرف عبدالباقي، على مسرح الريحاني، كما تعرض مسرحية "قضية ضليلة الحمار" للمخرج محمد عصام، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.