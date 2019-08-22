اليوم.. "أمر تكليف" يختتم عروضه بسوهاج وينتقل للبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يختتم عرض "أمر تكليف"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، عروضه اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً، بقصر ثقافة سوهاج بمحافظة سوهاج، رفع العرض خلال أيام عرضه لافتة "كامل العدد".

وينتقل بعدها إلى محافظة البحر الأحمر، في إطار الخطة، التي أعلنها البيت الفني للمسرح لعام 2019- 2020، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وتنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة، التابعة للمسرح الحديث.

وقال باسم قناوي، مخرج العرض، إن العرض يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من أول ليلة عرض بالمحافظة الأسبوع الماضي، ومن مختلف الفئات سواء شباب أو أطفال أو عائلات، وهو ما يعتبر دافعا مشجعا للقيام بمزيد من الجولات بالمحافظات، والتي يبدي جمهورها سعادة كبيرة لوجود عروض مسرحية بها.

يذكر أن عرض "أمر تكليف" ضمن مبادرة "اعرف جيشك"، التي يتبناها البيت الفني للمسرح، للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، وتتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام، العرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودراماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، وكريم الحسينى، وسمية الإمام، وشريف العجمي، وعبدالله صابر، ومحمد الأحمدي، ومدرونا سليم، وعلي المصري، وتقى عادل، ومريم ياسين، وأحمد صلاح سعد، ومالك العلي، وإبراهيم حسن، ومحمد جمال، وموسيقى وألحان أحمد حمدي، وديكور نادية طرابية، وأشعار طارق علي، وغناء كريم الحسيني، وبلسم أبو زيد، وإضاءة إبراهيم الفرن، وملابس علا علي، ومكياج إسلام عباس، ومادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.