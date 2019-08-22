وسط الزهور.. غادة عبدالرازق بإطلالتين مختلفتين في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها.
وظهرت غادة عبدالرازق في الصور، بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت في الأولى بفستان قصير، وظهرت في الثانية ببدلة كاملة.
يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية كان مسلسل "حدوتة مُرة" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، من بطولة أحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.
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