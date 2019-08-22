تراند اليوم : فنان مصري شهير .. زعم الناس أنه يفقد الوزن لتناوله المخدرات .. ليفاجئهم بإصابته بالسرطان...

حالة من الندم سيطرت على العديد من نشطاء السوشيال ميديا في مصر بعدما كشف فنان شهير عن سبب التغيرات الشكلية التي طرأت عليه.

و كشف الفنان هيثم شاكر بعض التفاصيل الجديدة بشأن إصابته بمرض خبيث منعه من الظهور خلال الفترة الماضية .

وقال "شاكر" : "لم أكن أحب الحديث في هذا الأمر لكنني خرجت وتحدثت بعدما رأيت الناس يتهموني بأشياء صعبة".

وأضاف: "قالوا إنني فقدت وزني بسبب إدماني للمخدرات وأشياء أخرى وهذا ما دفعني للحديث".

وتابع: "لا أستطيع تناول الطعام إلا أشياء بسيطة جدًا .. وأنا راضي بقضاء الله .. ومازالت هناك بعض المضاعفات الناتجة عن المرض أعالج منها لكنه كان

اختبار لي من الله وأنا راضي به".

وكان شاكر غاب عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات تقريبا وسط تساؤلات عن أسباب هذا الغياب.