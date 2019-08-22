كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 06:52 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية منة فضالي مجموعة صور جمعتها بالقنان اللبناني نيكولا معوض كاشفة عن تحضيرهما لفيلم جديد معا. وتغزلت منة فضالي بنيكولا معوض حيث كتبت تعليقا على الصورة:” كم أنت أنيق حقًا، أنا سعيدة جدًا برؤيتك حبيبي ، والآن سنعمل معًا في فيلم جديد ، سنقدم شيئًا مختلفًا إن شاء الله” دون ان تكشف أي تفاصيل أخرى عن الفيلم الجديد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تتغزل بـ نيكولا معوض وتصفه بـ “حبيبي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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