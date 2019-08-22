شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يستأنف تصوير "روحين فى زكيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان صلاح عبدالله ، تصوير دوره في مسلسل" روحين فى زكيبة " بعد توقف دام أكثر من أسبوع ، ومن المقرر عرض العمل خلال العام القادم .

وقال الفنان صلاح عبدالله ، إن المسلسل تدور احداثه فى اطار كوميدي اجتماعي ، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل .

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وكان المسلسل قد توقف العمل فيه نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018، ولكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره الأسبوع الماضى في "الديكورات " المخصصة للعمل، والمسلسل بطولة صلاح عبدالله ،وحمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، نهى عابدين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله في رمضان الماضي .. مسلسل "هوجان".