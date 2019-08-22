شاهد.. نانسي عجرم تتألق في مهرجان صلالة

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 05:48 صباحاً - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي، وسط حضور جماهيري كبير. وارتدت نانسي عجرم في الحفل فستانا أزرق جذابا أظهرها في كامل أناقتها وجمالها. وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها جمهور الحفل بحرارة شديدة، من بينها “حاسة بيك”، و”الدنيا حلوة”، وغيرها من الأغاني.

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