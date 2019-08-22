شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يعود لتصوير "بلا دليل" بعد قضاء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان جمال عبد الناصر إلى تصوير مشاهده فى مسلسل جديد "بلا دليل"، يوم السبت المقبل، وذلك بعدما حصل على إجازة بسبب أداء فريضة الحج، ومن المقرر أن يكون التصوير داخل إحدى فيلات فى منطقة الهرم.

يشار إلى أن أخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.

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مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.