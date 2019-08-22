أوكا وأورتيجا يحييان حفلاً فى الساحل الشمالى..اعرف تفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى أوكا وأورتيجا، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات صيف 2019، غدًا الجمعة فى الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أغانيهما في الحفل منها، «ألعب يالا»، و«دلع بنات»، و«هنولع»، و«المارد»، و«النية صافية»، و«الناس عايزة إيه»، و«لما عم الحاج يعدي»، و«الجنس الناعم»، و«أنا كداب»، و«هاتي بوسة يا بت».
وفاجأ أوكا وأورتيجا الجمهور بمشاركته فى السباق الرمضانى، عبر أغنية "كله فى الأونطة"، التى تم عرضها فى الحلقة الأولى من مسلسل" طلقة حظ"، من بطولة مصطفى خاطر، والذى يعرض حصريًا على قناة الحياة، كما شاركا مؤخرًا فى ألبوم الفنانة مى كساب الجديد عبر أغنية "أيوه فيه من ده".
يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا أغنية "تراك جديد" من ألبوم "سلامة عليكو"، عبر القناة الرسمية لهما عبر موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية فى يومين أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتصدرت تريند رقم 1 على يوتيوب.
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