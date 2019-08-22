من 10 حلقات.. تفاصيل مسلسل باسل خياط الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بدأت شركة "إيجل فيلمز" للمنتج اللبناني جمال سنان، الإعداد لمشروع درامي جديد من 10 حلقات سيلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط وسيتولى إخراجه رامي حنا، من كتابة إياد أبو الشامات.

وقد بدأ فريق العمل بتوقيع العقود مع المشاركين والتحضير لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يكون العمل جاهزًا للعرض نهاية هذا العام، والمشروع مأخوذ عن فورمات أجنبية، وتدور أحداثه في قالب من التشويق والإثارة والغموض، ورصدت له ميزانية ضخمة، وفقا لمنتج العمل.

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وكتب المنتج جمال سنان، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "سننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل جديد من ١٠ حلقات بطولة النجم العربي باسل خياط وإخراج الموهوب رامي حنا وتأليف الموهوب إياد أبو الشامات،العمل يتم العمل عليه بميزانية كبيرة وسيكون مادة ممتعة للمشاهدين إن شاء الله، بالتوفيق للجميع".

وكان اَخر مسلسل للسوري باسل خياط، هو مسلسل "دولار" الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس.