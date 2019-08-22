سامح حسين يعلق على حضور أطفال معهد الأورام مسرحية "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفى الفنان سامح حسين، بحضور بعض الأطفال المرضى بالمعهد القومي للأورام، عرض مسرحيته المتفائل.

ونشر حسين، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وأبطال المسرحية والفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي، مع بعض الأطفال، عقب انتهاء العرض، مكتوب عليها: "بنحب الحياة".

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وعلق على الصورة: "شرفنا أمس حضور مسرحية المتفائل أطفال أبطال من المعهد القومى للأورام، ربنا يشفيهم يا رب، وطلعوا خشبة المسرح القومي، وغنوا معانا فينال المسرحية، اللى بعنوان بنحب الحياة، طول ما أنت متفائل مافيش فى الدنيا حاجة توقفك.. اليأس طوق".

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.