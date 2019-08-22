النيابة الكويتية تخلي سبيل اللبناني المتهم الإساءة للذات الالهية… فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 03:52 صباحاً - أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل بكفالة 500 دينار، وذلك بعد حجزه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية “الإساءة للذات الإلهية”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو نشره أحمد حلوم بنفسه ظهر فيه في جلسة برفقة أشخاص آخرين سُمع صوتهم حيث دار نقاش حاد بينهم حول صيام يوم عرفة.

وقد تبادل احمد حلوم مع شخص آخر السباب لهذا السبب موضحًا وجهة نظره بأن “لا يريد الصيام بحجة غفران الذنوب، والأفضل الصيام بنوايا طيبة، وليس لارتكاب ذنوب وصيام عرفة بدعوى طلب الغفران”.