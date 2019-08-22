تعرف على موعد مروة ناجى فى أوبرا الاسكندرية ونسمة عبد العزيز بدمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ودمنهور يقام فى الثامنة مساء غدٍ الجمعة 23 أغسطس حفلين، فعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تقدم المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفلاً يتضمن مختارات من مؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزءًا مهمًا من تاريخ فن الغناء إلى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم .
وفى نفس التوقيت على مسرح أوبرا دمنهور تقدم أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز حفلاً يضم باقة متنوعة من الأعمال الموسيقية الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا .
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