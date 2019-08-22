احمد الفيشاوي يرد على طليقته: “هاربة من قرار بالحبس بعد ضبطها مع رجل غريب في حالة سكر”!

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 02:50 صباحاً - كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي موقفه القانوني من قضية ابنته لينا من خلال بيان نشره عبر حسابه على انستغرام.

وجاء في البيان الذي نشره احمد الفيشاوي على شكل فيديو:”مكتب الفايز لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، بخصوص موضوع الفنان أحمد الفيشاوي، والرد على كافة الأقاويل والادعاءات وتوضيح الموقف القانوني وما تعرض له من الخصمة هند الحناوي التي حصلت على موافقة منه بسفر ابنته إلى إنجلترا عن طريق الغش والتدليس وايهامه انها تسافر بابنته لتعليمها في حين انها تهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لانها ضبطت برفقة رجل غريب الساعة الرابعة والنصف فجرا وفي حالة سكر بين”.

وتابع: “والخصمة المتدخلة دكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند التواطئ فيما بينهما للأضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا وحرمان كلاهما من الأخر على نحو ممنهج حسبما وارد بالقضايا والأوراق الرسمية”.

Advertisements

وكانت محكمة الأسرة قد قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته.

وأكد شعبان سعيد المحامي، وكيل هند الحناوى، إن الحكم الصادر ضد الفيشاوي، واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حالة القبض على الفيشاوي سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

يشار إلى أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.