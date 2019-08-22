زوج من البطاريق المثلية الجنس يتبنى بيضة لتفقيسها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 02:50 صباحاً - أعلنت حديقة حيوانات برلين أن بطريقين مثليين جنسيا قاما بتبني بيضة لتفقيسها. يأتي ذلك بعدما فشلت ملكة البطاريق في الحديقة، في فقس بيضتها. وقام سكيبر وبينغ، وهما زوج من البطاريق المثلية الجنس من حديقة حيوان برلين، بتبني البيضة. وهذه القصة هي الأحدث خلال هذا العام الحافل بالنسبة لأزواج البطاريق المثليين جنسيا.

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