هنا شيحة توجه تهنئة لابنها في عيد ميلاده: الراجل اللي في ضهري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة تهنئة خاصة لابنها الأكبر “آدم”، احتفالا بعيد ميلاده.

هنا شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور جمعتها بابنها من مراحل عمرية مختلفة.

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتهنئة لابنها، قالت فيها: “كل سنه وانت طيب يا حبيبي.. بجد مصدر حبي وفخري في الدنيا.

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وأضافت: “آدم مش بس ابني بس صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما .. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذى”.

وهنا شيحة لديها ولدين هما “آدم ومالك” من زوجها الأول مهندس الديكور فوزي العوامري، وقد نشرت من قبل مجموعة صور تجمعها بهما.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة، أعلنت انفصالها عن الفنان المصري أحمد فلوكس، بعد أقل من سنة على زواجهما ولم يكشف الطرفان عن سبب الانفصال، والذي تم الإعلان عنه بعدد فترة من وقوعه.

وجاء الإعلان بعد فترة من نفي الطرفان انفصالهما أكثر من مرة في وسائل الإعلام رغم إلغاء متابعة كل منهما للأخر وحذف صورهما من على إنستجرام.