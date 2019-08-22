وفاة الملحن الأسطوري خيام عن عمر يناهز 92 عامًا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت مصادر وفاة الملحن والاسطوري الموسيقي المخضرم في السينما الهندية محمد زهور خيام ، المعروف باسم خيام، والذي يبلغ من العمر 92 عامًا بعد نقله الى وحدة العناية المركزة في وقت سابق.

وأشار تقرير أعده موقع english.newstracklive أن خيام كان قد أُدخل إلى مستشفى سوجوي في مومباي بعد إصابته بالرئة على مدار الأيام العشرة الماضية، وظلت حالته حرجة حتى لحظة الوفاة وتابع التقرير أنه جرى توديع الملحن الراحل يوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أشاد بالفنان الراحل، وكتب في تغريدة، نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ستظل الهند ممتنة لخيام بسبب لتزويدنا ببعض المؤلفات التي لا تنسى ، والتي سيتم تذكرها إلى الأبد. وسوف يتم تذكره أيضًا على إيماءاته الإنسانية لدعم الفنانين المقبلين، وفاته أمر محزن “.

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بدأ خيام الذي ولد في جالاندهار ، البنجاب، حياته المهنية في عام 1943، وكان الابن الرابع لوالده وبسبب هوايته الموسيقية، درس حتى الخامسة ثم هرب من المنزل، بعد فراره من المنزل ، بدأ حياته المهنية في الموسيقى عام 1943 وعمل مع بابا تشيشتي في فيلم “يي هاي جينداجي”.

في عام 2007 ، تم تكريم خيام بجائزة Sangeet Natak Akademi في الموسيقى الإبداعية من الأكاديمية الوطنية الهندية للموسيقى والرقص والمسرح. بعد أربع سنوات ، حصل على جائزة بادما بوشان ، ثالث أعلى جائزة مدنية في البلاد.