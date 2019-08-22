راخي ساوانت تكشف عن صور خاصة من شهر العسل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بالتأكيد تعرف الفنانة الهندية راخي ساوانت كيف تجذب كل الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، صور زفافها، بعد انفصالها عن صديقها ديباك كلال، أشعلت شبكة الإنترنت، ويبدو أن الجميع في حالة ذهول من صورها، وبخاصة صور البانيو التي ظهرت عليها.

ملكة الجدل، التي فاجأت الجميع بزواجها من شخص يُدعى ريتيش وهو رجل أعمال مقيم في المملكة المتحدة في يوليو الماضي، تستمتع بالزواج غير التقليدي، فقد ظهر العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بشهر العسل على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الى جانب الصور المنتشرة، شاركت متسابقة Bigg Boss السابقة بمفسها بعض الصور، وهي ترتدي فستانها المثير باللون الأحمر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث بدت جميلة جدا وجريئة في هذا الثوب.

الى جانب ذلك، شاركت كذلك راخي ساوانت Rakhi Sawant صور أخرى تظهر فيها وهي تجلس في “البانيو”، وكتبت في تعليق على الصور أنها “تستمتع كثيرًا بزوجها”.

بالمناسبة، ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار زواج راخي، قبل ذلك، تحدثت راخي أمام وسائل الإعلام عن زواجها من صديق لها ، لكنها لم تكن متزوجة، والغريب في الصور التي نُشرت حديثاً أن زوجها المزعوم لم يظهر معها حتى الأن في أي صورة.