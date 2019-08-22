كيم كاردشيان تثير الجدل بظهورها الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، اعتماد أزياء رياضية بسيطة، وذلك بدلًا من ارتدائها أحد فساتينها المميزة، حيث تألفت النجمة العالمية مرتدية بنطلون رياضي فضفاض لونه رمادي فاتح، ونسقت معه بلوزة هودي رمادية داكنة، في حين انتعلت في قدميها حذاء رياضي من مجموعة “Yeezy” التي يمتلكها زوجها كانيه ويست.

وكانت النجمة العالمية قد أطلقت مؤخرًا مجموعة مكياج استوحت ألوانها من عقد التسعينيات، لكن قررت كيم ألّا تضع أي مستحضر تجميل على وجهها، فأبرزت ملامحها الطبيعية، لدرجة أنها لم تخف بعض البثور عند شفتيها، وبدا وجهها يلمع بعض الشيء بسبب زيوت الوجه.

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وعلى جانب أخر، حصدت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، تجمعها بشقيقتها الصغرى كيلي جينر، احتفالا بعيد ميلادها الـ٢٢، إعجاب ٣ ملايين متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

النجمة العالمية التي تبلغ من العمر ٣٨ عاما، ظهرت مع كيلي جينر في الصورة من جلسة تصوير لصالح أحدث خطوط مستحضرات التجميل التي يتعاون فيها الثنائي العائلي الشهير.

والجدير بالذكر أن كيلي جينر، هي شقيقة كيم كاردشيان من الأم - كريس جينر- وبينهما ٣ شقيقات آخريات هن كورتيني وكلوي كاردشيان وكيندال جينر، كما أن كيلي جينر صنفت المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار.