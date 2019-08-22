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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفصلت النجمة والممثلة الشهيرة كاتي هولمز، البالغة من العمر 40 عاما، عن صديقها النجم العالمي جيمي فوكس البالغ من العمر، 51 عاما، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة، ومنها جريدة الديلي ميل، بينما لم يرد أي من النجمين عن خبر الانفصال.
وبحسب موقع PageSix، فإن الثنائي كاتي هولمز و جيمي فوكس شوهدوا آخر مرة معا في الأماكن العامة خلال حضورهما حفل ” Met Gala ” الذي اقيم في مدينة نيويورك شهر مايو الماضي ، والذي صادف أنه أول ظهورهما علي السجاد الحمراء.
وكانت عدسات كاميرات مصوري الباباراتزي، قد التقطت مجموعة من الصور، مؤخرا، للنجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كاتي هولمز، البالغة من العمر 39 عاما، برفقه النجم العالمي الشهير جيمي فوكس.
وكان هذا هو الظهور الأول العلني للنجمة العالمية برفقة النجم جيمي فوكس، حيث كانا يتجولان على أحد شواطئ مدينة ماليبو بكاليفورنيا.
وكانت كاتي هولمز، قد تواجدت برفقة جيمي فوكس كثيرا في الفترة السابقة سرا، كما أنها كانت تقيم بمنزله في فترات تواجدها بمدينة لوس انجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 سنوات من الإرتباط.. انفصال كاتي هولمز وجيمي فوكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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