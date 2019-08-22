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توفيق عبدالحميد يتبرع لمستشفى أبو الريش

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب تسع سنوات يعود الفنان المصري توفيق عبدالحميد، للظهور إعلاميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

توفيق عبدالحميد، يستعد لتصوير حلقة من برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة والإعلامية إسعاده يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، وذلك يوم ٢٦ أغسطس الجاري.

ويعد هذا هو الظهور الأول لعبدالحميد بعد تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر والتي أقيمت يوم السبت الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة والفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان وعدد كبير من نجوم الفن.

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الفنان المصري سيكشف خلال الحلقة عن أسباب غيابه وسيرد علي كل الشائعات الذي نالت منه طوال سنوات غيابه،وذكرت بعض التقارير الصحفية أنه قرر التبرع بأجره في الحلقة لصالح مستشفى أبو الريش، لعلاج الأطفال بالقاهرة.

يذكر أن أخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد كانت عام 2010، ومنذ ذلك الوقت ولم يشارك في أي عمل فني، كما أنه تعرض لمرض في الظهر منذ عدة سنوات أعاق عودته للتمثيل، ونال إشادات كبيرة واسعة بعد ظهوره في المهرجان القومي للمسرح مكرمًا في حفل الافتتاح وسط مطالبات الجميع له بالعودة مرة أخرى.

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