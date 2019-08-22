الشابة نداء شرارة تلحن لفنان العرب محمد عبده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحمت الفنانة الأردنية الشابة نداء شرارة مجال التلحين، إذ شاركت في تلحين جزء من أوبريت "عرب 501". وعلى موقع "أنستقرام" نشرت شرارة صورة لفنان العرب محمد عبده، مرفوقة بتعليقها: "أول مرة في حياتي أقدم لحن لفنان وحظى كبير أنه للكبير الأستاذ المطرب محمد عبده". وأشارت إلى تقديمها اللحن بمشاركة "الرائع جان ماري رياشي"، لقصيدة بعنوان "قد قال هاشم"، لافتةً إلى طرحها بمناسبة مهرجان "سوق عكاظ". Advertisements



والمعروف أن الفنانة الأردنية نداء شرارة حاصلة على لقب "ذافويس" عام 2015، وأشاد كثير من النقاد والجماهير بموهبتها الفنية.

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