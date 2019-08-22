"ذا روك" أعلى الممثلين أجرا بالعالم.. قائمة "فوربس 2019"

تصدَّر نجم أفلام الحركة دواين جونسون القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية كأعلى الممثلين أجراً في العالم.

وقالت المجلة، الأربعاء، إنّ جونسون المصارع السابق الذي كان يُلقَّب بـ"ذا روك" جنى 89.4 مليون دولار من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو/حزيران 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه إضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله "بالرز"، الذي تنتجه شبكة "HBO"، وأرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة "أندر أرمر".

وحلَّ جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل "جومانجي" و"فاست أند فيوريوس"، في المركز الثاني العام الماضي بعد جورج كلوني.

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أما المركزان التاليان في قائمة هذا العام فاحتلهما نجمان من فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.



وأشارت المجلة إلى أنّ كريس هيمزورث الذي جسَّد شخصية "ثور" جنى 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور "أيرون مان" 66 مليون دولار.

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد في المراكز الـ10 الأولى.

وفي المركز الـ4 حل ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار، بينما جاء نجم أفلام فنون القتال جاكي تشان في المركز الـ5 بـ58 مليون دولار.

وقالت المجلة إنّ أجور الممثلين هذه قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تُدفَع للوكلاء والمديرين والمحامين.