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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريلر الرسمى لمسلسل " Elite " بموسمه الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل " Elite " التريلر الرسمى للعمل بموسمه الثاني، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في 6 سبتمبر المقبل ، و التريللر مدته دقيقة و 11 ثانية جمعت عدد من لقطات العمل .
مسلسل " Elite " الذي تدور أحداثه في سياق جريمة حول ثلاثة مراهقين من الطبقة العاملة في مدرسة خاصة في اسبانيا يصطدمون مع الطلاب الأثرياء ، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم جورجينا اموروس و جورج لوبيز و إيفا لوراش .
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