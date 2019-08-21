كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:49 مساءً - تعرض شاب مصري يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.
وأظهر فيديو تم تداوله على فيسبوك، واقعة الاعتداء على الشاب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضرب
وتمكن فريق من رجال الأمن بمحافظة الشرقية من القبض على 6 ممن ظهروا في الفيديو أثناء الاعتداء على الشاب المعاق.
وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم.. شاهد لحظة اعتداء 6 أشخاص على معاق داخل محل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.