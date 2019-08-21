فنان سوري معارض يحرج نفسه وينسب جريمة ارتكبتها تركيا للنظام السوري!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:49 مساءً - نشر الفنان السوري المعارض المقيم في الولايات المتحدة جهاد عبده عبر صفحته على موقع “فيسبوك” منشوراً لطفل سوري أصيب خلال غارة جوية تركية في منطقة عفرين الكردية بريف حلب الشمالي، ونسب ما حل بالطفل لـ “النظام السوري” وفق تعبيره.

وقام الفنان السوري بمشاركة الصورة عن موقع “بي بي سي” باللغة الانكليزية، إلا انه لم يشر لتركيا أبداً، رغم أن الهيئة البريطانية ذكرت خلال تعليقها على حالة الطفل أنه أصيب بغارة تركية.

وكتب تعليقا على الصورة التي تظهر الطفل المصاب “النظام السوري حول سوريا لملعب لممارسة القتل وقدم أطفالها ليتفننوا في تعذيبهم في أقذر لعبة للقتل شهدها هذا العصر . اشترك ويشترك فيها هواة القتل والتنكيل من كل أنحاء العالم “.



وتسبب منشور الفنان السوري، الذي قام بتغيير اسمه بعد وصوله إلى الولايات المتحدة إلى “جاي” بدلاً من “حهاد”، تسبب بوابل من التعليقات والانتقادات من قبل متابعيه الذين قاموا بتوضيح فكرة أن هذا الطفل أصيب بغارة تركية، دون أن يقوم بأي تعديل للمنشور.

يذكر أن الطفل يدعى جمعة، وقد أصيب إثر غارة تركية استهدفت حافلة كانت تقل عائلته هرباً من المعارك في عفرين، وتسببت الغارة بمقتل عدد من أفراد عائلته، وفق “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا”، ويعيش حالياً مع من بقي حياً من عائلته في مدينة حلب.

وحصد المنشور مئات التعليقات الغاضبة والمعاتبة للفنان السوري، وكتب أحد المعلقين ” حاجتك تزوير انت شخص محترم”، ليرد عليه “جاي”: “اقرأ البوست بتمعن يا صديقي”، ليعود المعلق ويطالبه بإدانة تركيا، الأمر الذي لم يحدث.