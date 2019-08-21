ترشيح الفيلم الألماني "مفجر النظام" لجائزة "أوسكار"

أعلنت هيئة تُمثِّل الأفلام الألمانية في الخارج بمدينة ميونخ، الأربعاء، أنّ فيلم "مفجّر النظام" للمخرجة نورا فينجشايت سيشارك في سباق الحصول على جائزة "أوسكار".

وذكرت الهيئة أنَّ الفيلم رُشِّح من بين 7 أعمال للفوز بجائزة "أوسكار" لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وستختار أكاديمية "أوسكار" في يناير/كانون الثاني 2020، 5 أفلام أجنبية للترشح رسمياً لجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

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وفي أول رد فعل لها، قالت مخرجة العمل: "نشعر بالتكريم والامتنان بمشاركة فيلم (مفجّر النظام) كإسهام ألماني في مسابقة أوسكار"، مضيفةً أنَّ الفيلم يجري رحلة احتفالية حول العالم حالياً.

وأكدت: "ردود الفعل القوية للجمهور أثبتت أنّ السينما يمكنها أن تخلق حواراً بين الثقافات، فهي تدور حول الناس".

وكانت هناك 7 أفلام ألمانية على القائمة المتقدمة لـ"أوسكار" من بينها فيلم المخرجة كارولينه لينك "يجب وصول الصبي إلى الهواء الطلق"، عن السيرة الذاتية للكاتب والممثل والمذيع هابه كركيلينج، وفيلم "لارا" للمخرج يان أوله جيرستر.

وفازت لينك بـ"أوسكار" سنة 2003 عن فيلمها "ليس في أي مكان بأفريقيا"، كما فاز المخرج فولكر شلوندورف بـ"أوسكار" عام 1980 عن فيلم "الطبلة الصفيح"، وكذلك المخرج فلوريان هنكل فون دونرسمارك، عام 2007، بفيلم "حياة الآخرين".