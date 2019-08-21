موسيقى خالد مزنر تجوب العالم وهذه المرة في ايطاليا

تستمر الجولة الفنية للمؤلف الموسيقى خالد مزنر للسنة الثانية على التوالي، فبعد أن انطلقت في تموز (يوليو) من العام الماضي ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية وشارك في مهرجانات عدة وكانت المحطة الثانية الأكثر اهمية في مدينة سان سيبستيان في اسبانيا، كانت المحطة في مدينة ليرتشي الإيطالية هذه المرة، حيث افتتح مهرجان Suoni dal Golfo بحفلٍ في الهواء الطلق عزف فيه مقطوعاته التي اخذت شهرة عالمية منذ العام 2007، وهم موسيقى واغاني افلام المخرجة نادين لبكي، كما عرضت مشاهد من الفيلم الأخير “كفرناحوم” على جدار الأبنية المجاورة للحفل.

مع مجموعة من الموسيقيين العالمين الذين يواكبون مزنر في معظم اعماله كالإيطالي ماريو ستيفانو بيتروداركي والأوسترالية انابيلا اومانز والاوكرانية اناستازيا بتريشاك بمشاركة أوركيسترا المهرجان Suoni dal Golfo سحر مزنر الجمهور الإيطالي الذي انتظره ليكون عديد في الحضور، كما وغنت رشا رزق اشهر الأغاني التي عرفت بها افلام لبكي.