فيلم "سبيرغ" يُعد من أهم عروض الدورة 76من مهرجان فينيسيا الدولي

تتجه أنظار عشاق السينما وصناعها الأربعاء القادم صوب مدينة البندقية حيث تبدأ فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والذى يحدد إلى حد كبير أهم الأفلام فيما يليه مهرجانات طوال العام، فغالبًا ما تبدأ أفلام أشهر النجوم رحلتها فى فينيسيا قبل أن تتجه منها لتورنتو ثم إلى مهرجان لندن وربما تنتهى بالأوسكار مثلما حدث العام الماضى مع فيلم «روما» للمخرج الشهير ألفونسو كوران.

يفتتح المهرجان هذا العام بالفيلم اليابانى الناطق بالفرنسية «الحقيقة» للمخرج هيركازو كوريدا والفيلم له طابع نسائى حيث تدور أحداثه فى تفاصيل العلاقة الفريدة التى تربط بين الأم وابنتها وكيف لهذه العلاقة أن تكوم صمام الأمان وسط صعوبات الحياة والفيلم بطولة جولييت بينوش وكاترين دينيف والممثل الأميركى إيثان هوك.

واللافت للنظر فى أفلام المهرجان هذا العام أن الأفلام المعبرة عن المرأة عديدة ومتنوعة وتبرز البطولة النسائية بوضوح. فى المسابقة الرسمية نجد فيلم المخرج أوليفيه أسايس wasp network والفيلم تقوم ببطولته بينيلوب كروز وتدور أحداثه حول مجموعة من الأفراد الذين تم تعذيبهم ظلما.

أما فيلم «قصة زواج» فتقوم ببطولته سكارليت جوهانسون وتدور أحداثه حول سيدة تواجه مشكلات مع زوجها مما يخلق بداخلها حالة من الصراع. والفيلم الفرنسى Gloria mundi للمخرج روبرت جيدينين والفيلم.. وتدور أحداثه حول سيدة شابة تلد طفلتها الصغيرة فى الوقت الذى يواجه فيه زوجها عقوبة السجن.

ومن فنزويلا فيلم Ema إخراج بالبو لارين وتدور أحداثه حول فتاة طموحة تبحث عن فرصتها فى النجاح.

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ونجد الفيلم الصينى saturday night أو « خيال السبت» للمخرج يو لى من بطولة النجمة الصينية الجميلة جونج لى وتدور أحداثه حول المشكلات التى تواجهها فتاة فى مقتبل العمر.. وهناك أيضا الفيلم الاسترالى babyteeth وتدور أحداثه حول سيدة فى أواخر العقد الثالث من عمرها تتعرض حياتها لعواصف تغير كل شيء.

كما لايغيب عنا الفيلم السعودى « المرشحة المثالية» للمخرجة هيفاء المنصور والذى تدور أحداثه حول فتاة تقرر الترشح للإنتخابات فى المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع حضور نخبة كبيرة من نجوم الأفلام المشاركة فى هذه الدورة منهم ميريل ستريب التى تنافس بفيلم « المغسلة».

والممثلة كريستين ستيوارت بطلة فيلم «سبيرغ» للمخرج بيندكت أندروز وهو فيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول تفاصيل مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالى للمثلة الأمريكية جين سبيرغ والتى كانت ناشطة فى مجال الحقوق المدنية والتى أصبحت فيما بعد أحد أهم رموز الحركات الشبابية الثورية فى الستينات. تبلغ عدد أفلام هذه الدورة 89 فيلماً طويلاً ما بين الروائى والوثائقى والتحريك، و19 فيلماً قصيراً و30 فيلما بتقنيات الواقع الافتراضى.

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