صور.. هل طمعت كيم كاردشيان فى نجاح look جنيفر لوبيز بجولتها It's My Party

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالاتها الساحرة في جولتها الغنائيةIt's My Party ، واختيارها لأزيائها التي خطفت أذهان الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم. وما أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية هو أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان ظهرت بصورة مع شقيقتها كيلي جينر التي استعانت بها من أجل الترويج لعطرها الجديد، وكانت كيم وكيلي مرتديات "jumpsuit" يظهر ساقهن كاملة وهو تصميم قريب من الذي ارتدته لوبيز ذات الـ (50 عامًا) وهو ما جعل كل من يري الصورة أن كيم قررت نحتت إحدى إطلالات لوبيز من أجل كسب المزيد من الأضواء وذلك بالرغم من أن كيم ليست بحاجة للأضواء. Advertisements

كيلي و كيم و ولوبيز

