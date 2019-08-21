ريا أبي راشد تكشف عن الكلمة التي يكرهها زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها فاليريو كامارانو. وكتبت ريا أبي راشد في تعليقها على الصورة: "أنه يكره هذه الكلمة.. (حبي)". تزوجت ريا عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب "الشجرة" في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها، وتعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها.

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