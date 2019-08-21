رجل حقيقي.. هكذا وصفت مايا شيحة نجل شقيقتها هنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة مايا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لشقيقتها الفنانة هنا شيحة مع نجلها آدم العوامري. وكتبت مايا موجهة رسالة لآدم: "عيد ميلاد سعيد يا عزيز، أنت رجل حقيقي أفخر به، ربنا يحفظك يا حبيب خالتو". يُذكر أن آدم العوامري هو نجل الفنانة هنا شيحة من زوجها السابق مهندس الديكور فوزي العوامري.

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