"الجونة السينمائي" يعلن المشاريع المشاركة في منصة المهرجان بالدورة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل مهرجان "الجونة السينمائي"، نحو 133 طلبًا للمشاركة بمنصة المهرجان خلال الدورة الثالثة (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج).

واختارت لجنة من السينمائيين 12 مشروعًا من الطلبات المُقدمة في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (بين أفلام روائية ووثائقية طويلة)، بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية.

وأعلن مهرجان "الجونة السينمائي" في بيان صحفي عن القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان من المنطقة العربية/ منطقة الشرق الأوسط، في الدورة الثالثة لمنطلق "الجونة السينمائي".

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير:

"موسم" لريم مجدي/المغرب، و"رأس مقطوعة" للُطفي عاشور/تونس، و"في الجون" لتامر عشري/مصر، و"جنى" لإيلي داغر/لبنان، و"ابتسامة ثُريا" لسيريل عريس/لبنان، و"بنات عبدالرحمن" لزيد أبوحمدان/الأردن.

أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير فتتضمن:

"نافورة الباخشي سراي" لمحمد طاهر/مصر، و"الباقون" للينا سنجاب/لبنان، و"يلا بابا" لإنجي عبيد/لبنان، و"البحث عن سعدة"

Advertisements

لعرين عمري/فلسطين، و"إيثيل" لمحمد صيام/مصر.

وتتضمن القائمة فيلمين روائيين طويلين في مرحلة ما بعد الإنتاج هما:

"كلشي ماكو" لميسون الباججي/العراق، و"ميكا" لإسماعيل فروخي/المغرب.

وأربعة أفلام وثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج هي:

"نفس" لريمي عيناني/لبنان، و"كباتن الزعتري" لعلي العربي/مصر، و"بعيدًا عن النيل" لشريف القطشة/مصر، و"السبعينيات المُظلمة" لعلي الصافي/المغرب.

من ناحية أخرى، حرص القائمون على مهرجان "الجونة السينمائي" على تقديم التهنئة للأفلام الثلاثة التي حصلت على دعم منصة "الجونة السينمائي"، وستُعرض في قسم "اكتشاف" (ديسكفري) في الدورة الـ44 لمهرجان "تورنتو السينمائي الدولي"، وهي:

"بعلم الوصول" لهشام صقر، و"1982" لوليد مؤنس، و"حلم نورا" لهند بوجمعة.

كما سيُعرض الأخير في قسم المخرجين الجدد في الدورة الـ67 لمهرجان "سان سباستيان السينمائي الدولي".