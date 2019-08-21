جنات تهنئ ملك المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية جنات، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لملك المغرب محمد السادس، تهنئه فيها بعيد ميلاده. وكتبت جنات في تعليقها على الصورة: "عيد ميلاد سعيد مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس". يُذكر أن محمد بن الحسن الثاني بن محمد الخامس بن السلطان يوسف العلوي، ملك المغرب، هو الملك الثالث والعشرون لسلالة العلويين الهاشميين، وتمت البيعة له ملكًا يوم الجمعة 23 يوليو 1999، إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، وهو من مواليد 21 أغسطس 1963.

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