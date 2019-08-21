صور| تمثال حسن حسني يثير الجدل ويجعله يتصدر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تسبب تمثال للفنان حسن حسني في دخول هاشتاج اسمه قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

لكن لم يكن الإعجاب بالتمثال وحده، وتداول الصورة هو السبب في تصدر اسم حسن حسني "التريند" بل حالة الجدل التي حدثت، بعد أن وقّع نحات التمثال محمود فؤاد باسمه على الصور المتداولة، ما جعل البعض يعيد نشر الصور ويتساءل: "يعني ده مش حسن حسني" ويؤكد آخرون أنه حسن حسني بالتأكيد، فيما رد عليهم آخرون: "ده تمثال لحسن حسني لكن النحات اسمه محمود فؤاد".

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ورغم هذه التوضيحات، فإن المئات من رواد موقع تويتر أعادوا نشر الصورة، وتساءلوا عن هل هو حسن حسني أم لا؟

تمثال الفنان حسن حسني، تم نحته بواسطة الفنان محمود فؤاد، تكريما منه لتاريخ الفنان القدير حسن حسني.

يذكر أن الفنان حسن حسني يعرض له فيلم خيال مآتة، بطولة الفنان أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.