تراند اليوم : "الأتراك قادمون".. أضخم عمل سينمائي عن موقعة "ملاذكرد"

وكان بوزداغ قد نشر صورة لمجلد العمل النهائي من سيناريو الفيلم على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار فضول متابعيه لمعرفة المزيد عن تفاصيل الفيلم.
وبحسب المؤشرات فأن الفيلم يركز على محاولة المزج بين تاريخ وإرث الدولة العثمانية، وكذلك مستقبل الجمهورية التركية خلال السنوات المقبلة.
ويشارك بوزداغ في كتابة سيناريو الفيلم الممثل والسيناريست "أتيلا أنجين" الذي ساهم في كتابة سيناريو العديد من المسلسلات والأفلام التركية ، بالإضافة إلى عمله في أشهر المسلسلات التركية، كـ"وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل" في موسمه الأول.
كما تشير ايضا المعلومات الأولية، بحسب ما تناقلته الصحافة التركيّة، أن الفيلم سيركز على قصة المعركة التاريخية الشهيرة ملاذكرد (1071 ميلادية)، التي يحتفل الأتراك بذكرى انتصار السلاجقة فيها بقيادة السلطان ألب أرسلان على إمبراطور بيزنطة، رومانوس الرابع، في السادس والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، والتي يرى المؤرخون بأنها نقطة فاصلة في تاريخ العصور الوسطى.
وتعتبر ملاذكرد واحدة من أبرز المعارك في تاريخ الأتراك، وأكثرها تأثيرا، حيث يعتبرها الأتراك خاصة هي قصة انتصارهم فيها بمثابة فتح باب الأناضول أمام القبائل والعشائر التركية، حيث سمح السلطان ألب أرسلان حينها لكلّ القادة ورؤساء القبائل الذين كانوا معه في الحرب بالقيام بغارات وفتوحات بأرض الأناضول.
وكانت المعركة تأسيسا لتأسيس لسطان دولة سلاجقة الروم، ومن بعدهم بني عثمان.