سبتمبر المقبل.. يوسف المهدي يحيى حفلاً شعريًا في الساقية

يحيى الشاعر يوسف المهدي حفلاً شعريًا، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، بقاعة الكلمة في ساقية الصاوي، الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بسعر تذكرة28 جنيهًا، كما يشاركه في الحفل الفنان أحمد عماد.
يذكر أن الشاعر يوسف المهدي تخرج من كلية اللغة العربية، وحصل على عدة منالجوائز منها: "جائزة the star لشعر العامية لعام 2015 على مستوى شرق الدلتا، وجائزة المركز الأول على مستوى جامعة الأزهر في مسابقة شعر العامية لعام 2012 ، 2013 ، 2014 متتالية، وجائزة الإبداع من جامعة كفر الشيخ عام 2018".
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